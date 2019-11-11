ننشر عروض البيت الفني للمسرح الليلة

يواصل البيت الفني للمسرح تقديم عروضه المتميزة على مسارح الدولة المختلفة، اليوم الإثنين 11 نوفمبر، منها عرض "إشاعات إشاعات" على مركز سعد زغلول الثقافي بالمنيرة، في تمام الساعة السابعة مساءً.

"إشاعات إشاعات" هو أول إنتاج لشعبة مسرح التجوال والمواجهة بفرقة المسرح الحديث منذ إنشائها، وهي الشعبة المسئولة عن تنظيم تجوال عروض البيت الفني للمسرح بمختلف المحافظات و ذلك ضمن مبادرة "مسرح المواجهة والتجوال"، التي أطلقتها الفنان الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.

يذكر أن العرض تأليف متولي حامد، بطولة سكر

الشريف، عاطف عبدالوهاب، محمد يوسف المنصوري، كريم الباسطي، شريهان شاذلي، أيمن عبدالرحيم، هنادي محمد، محمود أبو السعود، ندى عفيفي، محمد ميزو، خالد السعداوي، هبة الكومي، أشرف سيف، أميرة عبد الجواد، شريف فاروق، حكيم الصالح، دينا محمد، حسام بسيوني، الطفل ضي الله، أشعار صفاء البيلى، ملابس مروة ماهر، ألحان وتوزيع محمود وحيد، جرافيك أحمد فؤاد صدقي، استعراضات فاروق جعفر، ألحان وتوزيع محمود وحيد، مكياج أماني حافظ، إضاءة مينا رضا، ديكور وإخراج محمود فؤاد صدقي.

تُعرض "رحلة سعيدة"، على مسرح مركز ثقافة طنطا في تمام الساعة السابعة مساءً، والعرض يدور داخل أتوبيس مسافر فى رحلة إلى مدينة شرم الشيخ، به مجموعة من الأنماط المختلفة من المجتمع المصري، يتعرضون لأزمة أثناء السفر ويبحثون عن حل لها، وذلك في إطار كوميدي.

"رحلة سعيدة" تأليف محمد الصواف، بطولة محمد فاروق، إيهاب جابر، رضوى حسن، عادل سعيد، مهند مختار، آثار وحيد، محمود فيشر، ياسر مجاهد، غادة كمال، عبدالرحمن عيد، ميرنا هشام، محمد مرسي، ديكور وملابس وليد جابر، تأليف موسيقي محمد شحاتة، إضاءة إبراهيم الفرن، استعراضات سمير نصري، إخراج محمد مرسي.