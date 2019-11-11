بعد إصابته بمرض البهاق.. إليسا تدعم رامي جمال بكلمات أغنياته

أعلنت المطربة إليسا دعمها للفنان رامي جمال بعد إعلانه عن إصابته بمرض البهاق، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر".

كتب "إليسا" في تدوينة عبر حسابها قائلة: "ممنوع تغيب وممنوع يكون البهاق عذر لغيابك. إنت بتقول ابتليت بالبهاق، بس مش سبب لتخاف وتغيب. في ناس ابتلت بالكذب والخيانة والسرقة وما هزت.. وجودك أساسي ومتل ما إنت بتقول: أصل الحكاية مش حكاية "شكل".. حكاية روح".

يذكر أن المطرب رامي جمال كشف عن إصابته بمرض البهاق، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل

الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

كتب "جمال" عبر صفحته قائلًا: "الحمد لله الذي أحبني فابتلاني وأقدرني على الصبر.. من فترة ظهرت بقع بيضاء في جسمي وبالكشف عرفت إنه مرض البهاق، وجربت أنواع علاج كتير ودكاترة كتير ومفيش فايدة".

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وتابع : "رضيت وسلمت أمرى لله عشان عرفت إن الزعل بيزوده وكفاية شغلانتي وصعوبتها والقلق الدائم من المستقبل، وفعلًا بقى بيزيد لدرجة لفتت نظر ناس كتير، اللي بقى يقولي هتتعامل إزاي

وأنت فنان واللي يخاف يسلم عليا واللي يسألني هو ده معدي".

وأضاف: "أنا بقالي سنة فعلًا لو عندي حفلة أو تصوير بتعب على ما أشوف طريقة أخفيه بيها، لدرجة خلت ناس تقولي شوف بيزنس تاني أعمله عشان الناس مش هتقبلك كده، وفكرت في كلامهم بصراحة".

واختتم حديثه قائلًا: "لقيت إن عندي حلين يا فعلا شكرًا لحد كده على الشغلانة دي رغم حبي ليها وعدم معرفتي بغيرها، يا إما مش هداريه تاني وتقبلوني بيه وترحموا كل اللي ربنا ابتلاهم بيه من نظرة أن شكله غريب، والحمد لله على نعمة الأهل لأنهم الوحيدون اللي بيقبلوا الواحد زي ما هو طولت عليكم بس قولت أشرككم في حياة فنان".