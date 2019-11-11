كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أشباح الموسم الثاني من "سفينة برمودا" حصريًا على "نتفليكس" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثيرا ما لا تبدو حقيقة الأمور كما تظهر أمام أعين البشر، فهل يوجد قاتل في الجانب الآخر؟ هل هناك قوى خارقة للطبيعة تتحكم بالسفينة التي تبحر في المحيط الأطلسي؟ مازال الغموض يسيطر على ركاب سفينة برمودا التي تُخفي في كل مقصورة أسراراً عديدة تطرح بدورها العديد من التساؤلات الجديدة.

وفي ظل هذا الغموض، تبرز حقيقة واحدة صعبة: لا يمكن لأحد الهرب من السفينة وهي في عرض البحر.

تحمل السفن الكثير من الأسرار والتساؤلات

ويظهر من خلال التريلر الرسمي الجديد للموسم الثاني من المسلسل الإسباني سفينة برمودا، ركاب مجهولون وتظهر معهم ألغاز جديدة ونظريات غير مؤكدة على متن سفينة "باربرا دي براجانزا" برمودا. هل سيصل جميع الركاب إلى وجهتهم سالمين خلال هذه الرحلة الغامضة؟

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جرائم القتل تزداد غموضاً على سفينة برمودا

ومع استمرار العديد من الشخصيات من الموسم الأول والذي حظى بإعجاب العديد من المتابعين في الوطن العربي، ينضم للموسم الثاني نخبة من الممثلين الأسبان واللاتينيين على رأسهم آنتونيو رييس وبيبي باروسو. المسلسل هو ثاني تعاون بين المخرج كارلوس سيديس وشركة نتفليكس حيث قاما سوياً بإنتاج مسلسل Las Chicas Del Cable.

وبناءاً على نجاح الموسم الأول في الوطن العربي قامت نتفليكس بدبلجة الموسم الأول من مسلسل سفينة برمودا إلى اللغة العربية والذي توفر من يوم الثلاثاء ٢٩ أكتوبر لجميع المشتركين في الوطن العربي، كما سيتوفر الموسم الثاني ايضاً مدبلجاً بالعربية يوم ٢٢ نوفمبر.

ويكون بذلك مسلسل سفينة برمودا هو أول مسلسل إسباني أصلي من نتفليكس يتم دبلجته إلى العربية.

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