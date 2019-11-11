تراند اليوم : بعد إصابته بالبهاق .. اليسا تدعم رامي جمال بهذه الرسالة

دعمت الفنانة اللبنانية اليسا، صديقها رامي جمال بعدما اعلن اصابته بمرض البهاق من خلال تغريدة بحسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.

وكتبت اليسا :”ممنوع تغيب وممنوع يكون البهاق عذر لغيابك. إنت بتقول ابتليت بالبهاق، بس مش سبب لتخاف وتغيب. في ناس ابتلت بالكذب والخيانة والسرقة وما هزت. وجودك أساسي ومتل ما إنت بتقول: أصل الحكاية مش حكاية “شكل”… حكاية روح”.

وكان رامي جمال اعلن منذ اسابيع عن تعاونه مع اليسا في اغنية من البومها الجديد من تاليفه والحانه، كما شارك في البومها الجديد الى كل اللي بيحبوني باغنيتين :” مفيش اسباب” و ” لسة فيها كلام”.

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وأعلن رامي جمال إصابته بمرض البهاق متسائلا هل سيتقبله الجمهور بهذا الشكل أم يعتزل الفن، قائلا: “الحمد لله الذي أحبني فابتلاني وقدرني علي الصبر من فتره ظهرت بقع بيضا في جسمي وبالكشف عرفت انه البهاق وجربت أنواع علاج كتير ودكاترة كتير ومفيش فايده رضيت وسلمت أمري الله علشان عرفت ان الزعل بيزوده وكفايه شغلانتي وصعوبتها والقلق الدائم من المستقبل”.

وتابع: “وفعلا بقي بيزيد لدرجه لفتت نظر ناس كتير اللي بقي يقوللي هتتعامل ازاي وانت فنان واللي يخاف يسلم واللي يسألني هو ده معدي انا بقالي سنه فعلا لو عندي حفله او تصویر بتعب علي ما اشوف طريقه أخفيه بيها لدرجه خلت ناس تقوللي شوف بیزنس تاني اعمله علشان الناس مش هتقبلك كده فكرت في كلامهم بصراحه ولقيت ان عندي حلين یا فعلا شكرا لحد كده علي الشغلانه دي رغم حبي ليها وعدم معرفتي بغيرها”.

واختتم حديثه قائلًا: “یا اما مش هداريه تاني وتقبلوني بيه وترحمو كل اللي ربنا ابتلاهم بيه من نظرة انه شكله غريب الحمد لله على نعمة الأهل لانهم الوحيدين اللي بيقبلوا الواحد زي ما هو طولت عليكم بس قلت أشرككم في حياة فنان”.