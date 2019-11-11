أسما شريف منير ترد من جديد على الانتقادات ومن يطالب بقتلها : ” بلاش شتيمة في أمي “

كتب امير فتحي في الاثنين 11 نوفمبر 2019 12:54 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” أسما شريف منير ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من خلال خاصية الاستوريز منشورا ترد من خلاله على الانتقادات التي لا تزال تطالها على خلفية التصريحات التي أدلت بها عن الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي التي وصفته فيها بالتطرف .

فكتبت أسما شريف منير رسالة للجمهور تعبر عن انزعاجها واستيائها من تواصل الانتقادات والهجوم عليها والتي تصل إلى السب ومطالبات بقتلها بمحاكمتها وإعدامها شنقا .

فقالت : ” لما لم أوفق في تعبيري عن أحد آراء شيخنا الجليل أنتم شايفين إن الصح إني أتشتم كم الشتايم دي أنا وأهلي .. هل الصح إنهم ينادوا بقطع عيشي .. هل الصح إني أتحاكم وأتقتل واتشنق ده كلام ناس بجد مش مجازا ” .

وتابعت : ” هل بنتي تتيتم عشان قولت كلمة لم أقصدها واعتذرت عليها .. محدش فاهم يعني إيه تكون بتتهاجم من ألافات مرة واحدة بالعنف ده وكله بيفسر علي مزاجه .. مرة قالوا عليا راقصة وكلام قبيح أوي مش هعرف أقولوا ومرة قالوا إني عايزة شهرة وقالوا إن الدولة مخلياني أعمل كده وقالوا إني كافرة وشتموني وشتموا أمي الله يرحمها وأبويا حتى أختي الصغيرة ” .

وأضافت أسما حول الطريقة التي كانت تفضل التعامل بها قائلة : ” لو حد فيكم غلط اتنين تلاتة هينصحوك أو حتى هيتخانقوا معاك بس عشان أنا تحت الأنظار في كم من البشر فاجأة قرروا يربوني ويجلدوني وفي ناس بتقولي أنا كنت بحبك ودلوقتي كرهتك .. يبقي مكنش حب خالص بقي لو كنتي فعلا بتحبيني كنتي لومتيني فهمتيني أو زعلتي مني وعاتبتيني لكن كرهتيني وبتشتميني كمان .. أنتي لو اختك غلطت كنتي عملتي معاها كده .. في صحفيين مراعوش ربنا في كتابتهم للخبر كل اللي همه السبق الصحفي ” .

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واختتمت أسما حديثها : ” أنا اتعلمت كتير من الغلط ده واتصدمت برضو كتير يا ريت تتعاملوا مع الموقف زي ما دين الإسلام علمك .. أنا لو كنت كافرة مش دي الطريقة الصحيحة لعقابي أو هدايتي اتقوا الله وخلي في قلبكم رحمة ومغفرة وحب وتسامح زي سيدنا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام .. ربنا يسامح كل اللي غلط فيا توكلت عليك يا رب وفوضت أمري ليك ” .

كما نشرت أسما شريف منير عبر حسابها على موقع ” فيس بوك ” أيضا : ” لكل شخص شتمني ولسه بيشتم وخاض في شرفي الله يسامحك .. بس أرجو بلاش شتيمة في أمي لأنها متوفية وشكرا ” .