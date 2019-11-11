شاهد .. إيفانكا ترامب ترقص على أنغام الفلكلور المغربي

كتب امير فتحي في الاثنين 11 نوفمبر 2019 12:54 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لإبنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشارته ” إيفانكا ترامب “ذلك خلال استقبالها يوم الخميس الماضي في إقليم سيدي قاسم بالمغرب .

حيث ظهرت إيفانكا ترامب وهي تصفق وتؤدي حركات راقصة على إيقاعات شعبية مغربية برفقة عدد من المسئولين المغاربة والأمريكيين .

وزارت إيفانكا حقول الزيتون واطلعت على سير عملية تمليك الأراضي الجماعية للنساء والتي تشرف عليها مؤسسة ” تحدي الألفية ” الأمريكية والتقت هناك بمجموعة من المزارعات .

يذكر أن إيفانكا ترامب وصلت إلى المغرب يوم الأربعاء الماضي من أجل الترويج لـمبادرة ” المرأة العالمية للتنمية والازدهار” التي أطلقتها الخارجية الأمريكية في شهر فبراير الماضي بهدف مساعدة 50 مليون امرأة في الدول النامية على تعزيز دورهن في الاقتصاد خلال السنوات الست المقبلة .