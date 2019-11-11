- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تشارك شيرين أكتر شيلا، ملكة جمال بنجلاديش، في المسابقة العالمية لملكة جمال الكون لعام 2019، لتصبح أوّل حسناء من بلد إسلامي في جنوب آسيا؛ تنافس باقي جميلات العالم على هذا اللقب.
شابات مسلمات كن قد شاركن في مسابقة ملكة جمال الكون، لكن غالبا ما كن من الشرق الأوسط وأفريقيا، مثل ملكة الجمال السابقة اللبنانية الأمريكية ريما فقيه.
شيرين كانت قد توجت ملكة جمال بلادها للعام 2019 الشهر الماضي، في مسابقة نظمت على مستوى بنجلاديش.
شيرين خلال المسابقة التي عقدت في عاصمة البنغلاية دكا نهاية الشهر الماضي، أبهرت لجنة التحكيم بجمالها وذكائها كطالبة فيزياء في السنة الثالثة في جامعة دكا، وذكرت خلال حفل التتويج أن والدها، عضو في حرس الحدود البنغالي، وهو قدوة حسنة لها في حياتها.
كانت هذه تفاصيل خبر شيرين شيلا أول جنوب أسيوية مسلمة تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.