شيرين شيلا أول جنوب أسيوية مسلمة تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تشارك شيرين أكتر شيلا، ملكة جمال بنجلاديش، في المسابقة العالمية لملكة جمال الكون لعام 2019، لتصبح أوّل حسناء من بلد إسلامي في جنوب آسيا؛ تنافس باقي جميلات العالم على هذا اللقب.

شابات مسلمات كن قد شاركن في مسابقة ملكة جمال الكون، لكن غالبا ما كن من الشرق الأوسط وأفريقيا، مثل ملكة الجمال السابقة اللبنانية الأمريكية ريما فقيه.

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شيرين كانت قد توجت ملكة جمال بلادها للعام 2019 الشهر الماضي، في مسابقة نظمت على مستوى بنجلاديش.

شيرين خلال المسابقة التي عقدت في عاصمة البنغلاية دكا نهاية الشهر الماضي، أبهرت لجنة التحكيم بجمالها وذكائها كطالبة فيزياء في السنة الثالثة في جامعة دكا، وذكرت خلال حفل التتويج أن والدها، عضو في حرس الحدود البنغالي، وهو قدوة حسنة لها في حياتها.