رؤى الصبان تُرزق بمولودتها الأولى.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رُزقت المذيعة الإماراتية رؤى الصبان بمولودتها الأولى من زوجها الإعلامي السعودي حمود الفايز، وقد اطلقت عليها اسم «شيخة».

رؤى نشرت صورة اعلنت من خلالها اعلنت من خلالها عن وصول مولودتها الأولى، جاء فيها: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وهبنا الكريم هذا اليوم مولودة اسميناها «شيخة» نسأل الله أن يرزقنا برها، ويجعلها قرة عين لنا، واحفظها وبارك لنا فيها»، حيث تلقت الإعلامية تهاني متابعيها وأصدقائها من داخل الوسط الفني والإعلامي.

يُذكر أن رؤى الصبان احتلفت بزفافها إلى حمود الفايز في حفل ضخم أقيم بفندق ريتز كارلتون، بمركز دبي المالي العالمي، فبراير 2018، وقد لم تكن الإعلامية عروس عادية، حيث وصلت تكلفة إطلالتها لمبلغ قياسي، إذ تألقت بفستان استغرق تنفيذه 4 أشهر، وبلغت تكلفته 100 ألف درهم، وتزينت بسوار من الذهب الأبيض والألماس وصل سعره إلى 267 ألف درهم.

العروس ارتدت أيضاً ساعة من Rondes de nuit مرصعة بـ 131 حبة ألماس وسعرها 500 ألف درهم، هذا بالإضافة إلى اختم من josephine algerite به حبة ألماس 2 قيراط سعره 512 ألف درهم، و قرط سعره 137 ألف درهم، وبذلك تكون بلغت إجمالي تكلفة إطلالتها إلى ما يقرب من 2 مليون درهم.