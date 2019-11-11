محمد صلاح يداعب الحسناء ناتالي مراسلة «ESPN».. صور وفيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
داعب النجم المصري محمد صلاح، لاعب وسط مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، الحسناء ناتالي جيدار، مراسلة قناة “ESPN”، وذلك قبل بداية حصى تدريبية لـ “الريدز” استعدادا لإحدى المباريات، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.
ناتالي جيدار مراسلة “ESPN”، كانت تجهز للقيام بتقرير من أمام غرف تبديل ملابس فريق ليفربول، ليأتي محمد صلاح من خلفها ويلوح بيده دون أن تراه.
المراسلة ناتالي نشرت عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” فيديو للواقعة التي وصفتها بالطريفة، وعلقت عليها مازحة: “عندما تستعد للعمل ويأتي رجل مزعج قليلا ويقول وداعا للكاميرا، إنها شخصية جذابة للغاية مو صلاح”.
محمد صلاح كان قد نجح في تسجيل هدفًا لليفربول خلال مباراة مانشستر سيتي التي أقيمت مساء الأحد، في إطار مباريات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي “البريميرليج”.. حيث استطاع أن يسجل الهدف الثاني لليفربول في المباراة بعدما استطاع زميله البرازيلي فابينو أن يضع الفريق في المقدمة بهدف أول في الدقيقة السابعة.
ليفربول كان قد فاز في المباراة بنتيجة 3 / 1 لينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي بفارق 9 نقاط عن مانشستر سيتي.
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