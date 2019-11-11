منة فضالي: ندمت على زواجي السري وعشت قصة حب فاشلة وأتمنى الزواج والإنجاب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استعادت الفنانة منة فضالي بعض من ذكرياتها مع أول تجربة زواج، والتي بدأت واستمرت سرية حتى تم الطلاق.

”منة” تحدثت عن زواجها من الملحن محمد ضياء الدين، وقالت زواجها السري منه كان غلطة كبيرة، وأرجعت ذلك إلى سنها الصغير حينها حيث كان عمرها 21عامًا.

وكشفت منة أنها تحدت والدتها في زواجها السري الأول من الملحن محمد ضياء، حيث كانت الأم تعارضها في قرارها الذي ندمت عليه بعد ذلك.

وعما إذا كانت تعيش قصة حب قالت منة في حوار مع مجلة «لها»: «ارتبطت أخيراً بأحد الأشخاص، لكن لم يتم الزواج بسبب ظروف خاصة به، فهو رجل متزوج وله أبناء، ولن أبني سعادتي على تعاسة أسرة بكاملها، فأنا أقبل الزواج برجل مطلَّق، لكن أرفض أن أكون زوجة ثانية».

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وعن طموحها الشخصي قالت منة: «أطمح للزواج والإنجاب، وتكوين أسرة صغيرة مؤلّفة من صبي وبنت، فأنا أفتقد كثيراً للأجواء العائلية، بسبب انفصال والديّ عن بعضهما بعضاً، كما أنني لا أعرف شيئاً عن أعمامي وأخوالي، وعلاقتي بهم ليست قوية، ولذلك أشعر أنني أتقدّم بالعمر».

وعن فرصة الزواج مرة أخرى قالت: «وإذا لم أتزوج وأُنجب خلال السنوات القليلة المُقبلة، فسأعيش طوال عمري وحيدة مع والدتي، لذلك أتمنى تحقيق هذا الحلم».

على الصعيد العملي أكدت منة أنها تلقت عدد كبير من التهاني من الجمهور وزملائها بسبب دورها في مسلسل «قيد عائلي».

وأوضحت أن الدور احتاج منها مجهود كبير، حيث حضرت للشخصية، وحرصت على الظهور بدون ماكياج، وتمكنت من تقديم المشاهد الصعبة بقدرة أثارت إعجاب المخرج وفريق العمل.