أحمد زاهر يتعاقد على بطولة هذا المسلسل

متابعة بتجـــــــــرد: انضم الممثل المصري أحمد زاهر إلى طاقم عمل مسلسل “البرنس”.
وأشار أحمد زاهر في تصريحات له إلى أنه بدأ تحضيراته للدور، خاصة أن المسلسل مازال في مرحلة الكتابة ولم يتم تحديد موعد معين للتصوير حتى الآن، لكنه تكتم عن طبيعة الدور الذي سيقدّمه في العمل.
ويشارك في بطولة المسلسل كل من غادة عادل وروجينا، ويجري المخرج محمد سامي في الوقت الحالي معاينات للديكور في مدينة الإنتاج الإعلامي وتحديدا في الحي الشعبي الديكور الرئيسي للعمل.
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