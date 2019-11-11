دعوات عربية لإلغاء متابعة جان يامان

متابعة بتجــــــــــــرد: أعرب الجمهور العربي عن غضبه من الممثل التركي الشهير جان يمان وانطلقت حملة لمقاطعته من خلال إلغاء متابعة حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي التفاصيل، وجّه ناشطون عرب على الإنترنت إتهامات إلى الممثل جان يمان بالصهيونية، وذلك بعد الكشف عن إستعداده ليكون الوجه الإعلاني لعطر إسرائيلي، كما سبق وذكرنا في وقت سابق عبر صفحات موقعنا، وذلك مقابل مبلغ وقدره تسعة ملايين ليرة تركية أي مليون ونصف المليون دولار أميركي.
وكان جان يمان قد إستفزّ البعض في الفترة الماضية بإلتقاطه صورا تذكارية مع معجبات إسرائيليات في إيطاليا بعدما كان قد عبّر عن رغبته في زيارة إسرائيل.
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