متابعة بتجـــــــــرد: أهدت النجمة العراقية شذى حسون شعب بلدها، والمتظاهرين الأحرار في ثورة العراق أغنية جديدة تحمل اسم “ابن هذا الوطن”، طرحتها من خلال قناتها على موقع “يوتيوب”. الأغنية من كلمات شاعر الوطن سجاد غريب، ألحان العندليب حاتم العراقي، توزيع مهند خضر، مكس وماستر بشار البكر. وأطلقت شذى الأغنية على طريقة الكليب بمشاهد حيّة من الثورة في العراق، من مونتاج احمد اسماعيل وأرفقت العمل برسالة شكر إلى كل المصورين المشاركين في العمل. لمشاهدة فيديو أغنية “ابن هذا الوطن”:

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كانت هذه تفاصيل خبر شذى حسون تُغني للثوار في العراق: “انا ابن هذا الوطن” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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