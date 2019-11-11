يوسف الشريف يسافر إلى الأردن من أجل “النهاية”

متابعة بتجـــــــــــــرد: يسافر الممثل المصري ​يوسف الشريف​ مع فريق عمل مسلسله الجديد “النهاية – the end” إلى ​الأردن​ يوم الخميس 19 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي لبدء تصوير أول مشاهد العمل هناك، والتي تستمر لمدة 10 أيام حسب الخطة التي وضعها القائمون على العمل على أن يتم تجهيز باقي الديكورات بالقاهرة لاستكمال التصوير مباشرة عقب العودة من الأردن.

وفي نفس السياق تعمل الشركة المنتجة على الانتهاء من التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة بعد ترشيحهم من قبل مخرج العمل ياسر سامي حيث تستمر عملية التعاقدات حتى خلال فترة التصوير فى الأردن لاسيما لوجود العديد من الشخصيات في السيناريو الذي يعكف على كتابته عمرو سمير عاطف وأنهى فيه أكثر من نصف الحلقات.

مسلسل “النهاية” يعود به يوسف الشريف إلى دراما رمضان المقبل، بعد غيابه عامين منذ تقديمه مسلسل “كفر دلهاب” الذي شارك في بطولته روجينا، ومحمد رياض، و​سهر الصايغ​، رامز أمير، وسامي مغاوري، ورانيا الخطيب، وهادي الجيار، ومحمد أبو الوفا، وصفاء الطوخي، منى ممدوح، إسماعيل شرف، مي القاضي، ومن تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ​أحمد نادر جلال​.