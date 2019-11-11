ميغان ماركل حامل بطفلها الثاني؟

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Nov 11, 2019
حضر الامير هاري وزوجته دوقة ساسكس ميغان ماركل مهرجان Festival of Remembrance الذي أقيم ليلة السبت في قاعة ألبرت هول في لندن.
الكاميرات لاحقت “ماركل” حيث ظهرت ببطن منتفخ، بالاضافة الى وضع يدها لا شعورياً على بطنها كما كانت تفعل اثناء حملها الاول ما دفع العديد من المتابعين الى التساؤل هل ميغان حامل بطفلها الثاني؟
وكان الأمير هاري وزوجته قد رُزقا بمولودهما الاول آرتشي في ربيع 2019
نذكر ان الأمير هاري وهو حفيد الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، قد تزوج من ميغان ماركل في ايار/مايو 2018 وسط حشد من المشاهير اضافة الى حشود جماهيرية.
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