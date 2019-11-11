إصاباتٌ في حفل ترافيس سكوت.. والسّبب تدافع 50 ألف متفرّج!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تمّ نقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى بعد وقوع حادث تدافع في لحظات، قبل افتتاح مهرجان نجم الغناء الأمريكيّ ترافيس سكوت في هيوستن أبوابه.

قام مغنّي الراب بنشر مقطع فيديو على حسابه الشّخصيّ بموقع التواصل الاجتماعيّ "إنستغرام" يقوم فيه الجمهور بدفع المتاريس وتسلّق الأسوار والرّكض باتّجاه ساحة انتظار السيارات في NRG Park قبل ظهر يوم السبت، عندما كان من المقرّر أنْ يتمّ فتح البوابات أمام جمهور يتجاوز عدده 50,000.

أكّد قسم إطفاء الحريق في مدينة هيوستن أنّه تمّ نقل ثلاثة أشخاص إلى مستشفى ميموريال هيرمان القريب، مصابين بجروح بعد تعرّضهم للدّهس.

وبحسب ما ورد، أعلنت شرطة هيوستن في تغريدة محذوفة، أنّها سترسل ضبّاطًا إضافيين إلى المهرجان، مضيفة أنّ هذا الحدث كان يضمّ عددًا قليلاً من الموظّفين، وأنّ المروّجين لم يخطّطوا بشكل كافٍ للحشود الكبيرة.

سيضمّ مهرجان Astroworld 2019 عروضًا لسكوت وميج وفاريل ويليامز ومارلين مانسون وروزاليا وميجان ثي ستاليون ودا بيبي وغيرها.

في سياق آخر، كان سكوت، قد تصدّر عناوين المواقع والصّحف العالميّة، بعد إصابة ركبته في أثناء حفله بمهرجان رولينج ليود Rolling Loud Festival، في كوينز، نيويورك في وقت سابق.

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كان مغنّي الراب، يتحرّك بقوّة واندماج مع الجمهور بحماس شديد على أغنية " Butterfly Effect" عندما قفز وهبط بشدّة، ممّا ألحق الأذى في ركبته اليمنى، ولكنّه عاد إلى الخلف وواصل الأغنية حتى نهايتها، في محاولة لتجاهل الألم.

وعلى الجانب الشّخصيّ، ما تزال أخبار انفصال المغنّي عن نجمة الواقع والموديل الأمريكيّة كايلي جينر شقيقة نجمة تليفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان، تُعدّ مادّة دسمة للجمهور الشّغوف على متابعة تفاصيل حياتهما الشّخصيّة.

وبحسب التقارير، أكّد مقرّبون أنّ جينر 22 عامًا، تحاول التقرب في الوقت الحالي من نجم الراب دريك، وممّا يثير التكهّنات بأنّنا قد نشهد علاقة حبّ جديدة بينهما، وقضائها معظم الوقت برفقته.

وبحسب ما كشفته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، خلال إحدى الحفلات الأخيرة، قال مصدر مجهول: "أمضت كايلي معظم الوقت بالقرب من دريك وأصدقائه، كما كانت تردّد الأغاني وترقص مع الأصدقاء، بينما كانت بجوار دريك".

وأضاف المصدر أنّه على الرّغم من عدم رقص كايلي ودريك سويًا، إلا أنّه كان هناك كيمياء عالية واضحة بينهما، خاصّة أنّهما كانا يتحدّثان ويضحكان كثيرًا مع بعضهما، وقال المصدر أيضًا: "كان واضح مدى الانجذاب بينهما".

تأتي أنباء التقارب غير مؤكّدة حتى الآن، إثر انتشار بعض الأخبار عن انفصال سكوت/ كايلي، إلا أنّ إحدى المصادر أكّدت لـ !E News أنّ كايلي وترافيس ما يزالان منفصلين، لكنّهما بدآ بالفعل في محادثات جديّة حول العودة معًا.