القاهرة – لايف ستايل
أعربت المطربة الجزائرية ياسمين نيار عن استيائها الشديد من بيان نقابة الموسيقيين الذي صدر مؤخرًا، لتبرئة الملحن عصام كاريكا من الشكوى التي تقدمت بها ضده، وتتهمه فيها بالنصب عليها أثناء اتفاقهما على تلحين كاريكا أغنية "الواد الحريف".
وقالت ياسمين، إن النقابة لديها كل ما يثبت حقي، ولم تستمع لي أو تحقق معي كما حققت مع كاريكا، للوقوف على أبعاد الأزمة، مؤكدة أنه كان من المفترض أن تستدعني للتحقيق كما فعلت مع الخصم، لكنها انحازت إلى كاريكا.
كانت ياسمين نيار قد دخلت مؤخرًا في أزمة مع المطرب والمحلن عصام كاريكا، بعدما كان من المقرر أن يتعاونا معًا في أغنية جديدة، إلا أن المحلن أخذ منها 3 آلاف دولار، دون أن يمنحها الأغنية، على حد قولها.
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كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين نيار تؤكد"الموسيقيين" لم تستدعني للتحقيق فى أزمة كاريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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