مدحت العدل يؤكد أنه حقق حلمًا مؤجلًا بتعاونه مع ماجدة الرومي

نشر الكاتب مدحت العدل الإعلان الدعائي لحفل المطربة الكبيرة ماجدة الرومي الخاص بتحدي القراءة العربي، وذلك عبر حسابه بموقع تويتر للتغريدات.

وعلق العدل على البوستر قائلًا:"إن شاء الله عمل فني جديد من كلماتي، وألحان المبدع اللبناني ميشيل فاضل، وغناء الأيقونة ماجدة الرومي على أوبرا دبي ١٣ نوڤمبر، الأرضُ ستبقى عربية".

الأغنية استغرقت حوالي نحو شهر ونصف، وتم تنفيذها ما بين بيروت وكييف وتركيا، وستكون الأغنية باللغة العربية الفصحى، فيما يعد ذلك أول تعاون بين ماجدة الرومي، والشاعر مدحت العدل الذي كان قد وصف هذا التعاون بأنه "حلم من أحلامه المؤجلة".

وشهدت الدورة الرابعة من تحدي القراءة العربي مشاركة 13.5 مليون طالب عربي، فيما تمكن 5 فقط من الوصول إلى نهائيات التحدي، والذين سيتنافسون فيما بينهم خلال حفل الختام، على خشبة دبي أوبرا، والتي ستشهد أيضًا الإعلان عن المدرسة الفائزة وكذلك أفضل مشرف.

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