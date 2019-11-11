عاصي الحلاني يؤكد "مهرجان الموسيقى" يظهر الصورة الحضارية للعرب

أحيا النجم اللبناني عاصي الحلاني، مساء أمس حفلا غنائيا ضخما بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28.

وقال «الحلاني»، إن مهرجان الموسيقى العربية يظهر صورة العرب بالوجه الحضاري وليس الإرهاب، وحرص على توجيه الشكر لإدارة المهرجان لمنح كبار نجوم العرب فرصة الغناء على مسرح الأوبرا العظيم.

وصعد النجم عاصي الحلاني لمسرح حفله الكبير بدار الأوبرا المصرية، بمصاحبة الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة حازم القصبجي، وافتتح الحفل بأغنية لمصر وهي "أرض الخير"، وسط حالة من الترحيب ووصلات إعجاب الجمهور الذي امتلأ المسرح الكبير ليرفع الحفل شعار "كامل العدد".

وبعدها غنى عاصي الحلاني عدد من أغانيه منها: «انا مارق مريت، وبحبك وبغار، من هون نحنا يا بشر، والهوا طاير طاير»، وكذلك غنى للعندليب عبد الحليم حافظ.

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وافتتحت المطربة نهاد فتحي الفقرة الأولى بأغنية «القلب معاك»، وبعدها «الدنيا غنوة، وسنين وأنا أحايل فيك، و ب فتحة با»، ومن المقرر أن يغني بعدها الدكتور ماجد سرور في فقرة موسيقية.

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