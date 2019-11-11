"الحادثة" يمثل مصر في مهرجان الأردن المسرحي

قال الفنان سامح مجاهد مدير فرقة مسرح الغد التابعة للبيت الفني للمسرح، إن العرض المسرحي " الحادثة" من إنتاج الفرقة سافر إلى الأردن في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، ليمثل مصر ضمن فعاليات مهرجان الأردن المسرحي في دورته ٢٦.

يقدم العرض يوم الأربعاء المقبل الموافق ١٤ نوفمبر الجاري، في تمام السادسة مساء على المسرح الدائري بالمركز الثقافي الملكي بعمّان.

يذكر أن العرض يقدم في قالب كوميدي حول شاب مريض يقوم باختطاف فتاة فى بيته ظنآ منه أنه يحبها فيحاول الضغط عليها بأساليب مختلفة من التخويف والقهر الشديد لإخضاعها لهذا الحب.

" الحادثة" من تأليف الكاتب الكبير لينين الرملي، ومن بطولة ميدو عبد القادر، شيماء عبد الناصر، نيجار، بالاشتراك مع فتحى الجارحى،ديكور محمد فتحي، إضاءة عز حلمي، ملابس أحمد فرج، موسيقى محمود صلاح حامد، مكياج اسلام عباس، تصميم دراما حركية محمد علي بكر، إخراج عمرو حسان.

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