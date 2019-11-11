رنا سماحة تؤكد أنها انتهت من تصوير ألبومها الجديد

انتهت المطربة رنا سماحة من تصوير كليبين من ألبومها الجديد، الذي لم تستقر بعد على عنوانه النهائي.

وقالت رنا، إنها قد قامت بتسجيل كافة أغاني الألبوم الجديد، والذي يحتوي على 12 أغنية، ستقوم بطرحه في موسم الكريسماس.

وتابعت مؤكدة أنها قد قامت بتصوير بوستر الألبوم على أن تطرحه أواخر نوفمبر.

وانتهت المطربة رنا سماحة، من تسجيل أغانى ألبومها الجديد، المُنتظر طرحه الفترة المقبلة، ومن ضمن أغنيات الألبوم "عندى الجرأة"، "100 مليون عملة"، كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان فخرانى، وتوزيع حازم سعيد، والثانية "بقيت شبهك"، كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان محمد الصاوى، وتوزيع أحمد عبدالسلام.

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