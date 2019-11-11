كريم عبد العزيز يوشك على الانتهاء من دوره في فيلمه الجديد

القاهرة – لايف ستايل أوشك الفنان كريم عبد العزيز على الانتهاء من تصوير دوره في فيلمه الجديد البعض لا يذهب للمأذون مرتين.



وتدور أحداثه عبر صراعات وخلافات مع زوجته الأولى، التي تطلب منه الطلاق لكنه يرفض، ثم يقابل دينا الشربينى بالصدفة ويقع فى حبها وتجعله يذهب للمأذون للمرة الثانية ويتزوجها وتدور الأحداث فى إطار كوميدى اجتماعى.



"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة الفنان كريم عبد العزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد حلاوة، وضيوف الشرف هم أحمد فهمي وشيماء سيف وآخرين، من إنتاج شركة أوسكار للتوزيع ودور العرض للمنتجين وائل عبد الله ولؤي عبد الله ومن سيناريو وحوار أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي. قد يهمك ايضاً: كريم عبد العزيز يُحضر لفيلم جديد بعنوان "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" كريم عبد العزيز يكشف عن جديده الفني

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