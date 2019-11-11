شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يدعمون رامي جمال بعد إعلان إصابته بالبهاق: "أنت أقوى وإحنا معاك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من نجوم الفن، على مسانده الفنان رامى جمال بعد أن أعلن إصابته بمرض البهاق، وقاموا بتوجيه رسائل دعم وحب له وطالبوه بالاستمرار في مشواره الفني الغنائي و عدم الاعتزال.

وكتبت الفنان زينه، قائلة: " انسان محترم ربنا يعفوعنك ...للأسف أحنا في دنيا مابترحمش والنَّاس بقت صعبه ياريت نحاول يكون في قلوبنا رحمة ...أنت انسان موهوب يمكن أنا ماتشرفتش بمعرفتك بس قلبي معاك، واوعي تفكر تتهزم ده مرض عادي، وربنا يعفوا عنك وقول الحمد لله والنَّاس الرحيمة كتيرواعتبرني من أهلك والإنسان بموهبته واحترامه وأخلاقه وبس"، وقالت الفنانة سوسن بدر:"قدر الله وما شاء فعل الرضا بيشفينا بإذن الله".

ووجهت الفنانة لطيفة، رساله دعم لرامى، قائلة: " حبيب قلبى يا رامى يا مبدع يا محترم يا مختلف، اوعى تفكركده أول حاجه لازم تقول الحمدالله على كل حاجة، دى مرض حصل لناس كتيروتعالجت منها الحمد الله وبعدين أحنا بنحبك على موهبتك وفنك الرائع وكل جمهورك وأنا منهم بنبقى مستنيين جديدك دايما"، أما الفنان عمر السعيد، قال له:" بحبك زى ما أنت ".

وقالت الفنانة إيمان العاصى،" حبيبي يا رامي أنت أقوي من أي حاجه وفنان وموهوب ونجم وكل ده ولا حاجه قصاد نجاحك وحبك لفنك ربنا يقدرك علي الناس عديمة الإحساس ربنا يخليلك ناريمان بالدنيا ".

وتمنى الفنان حمدى الميرغنى، الشفاء العاجل لرامى، قائلا: ربنا يشفيك يارامي ده مش حاجه اصلاً ده الصداع أصعب منه ياخويا الناس كلها بتحبك ️..وكل ماتشوفني أحمد ربنا وأعرف أنك في نعمة"، فيما قالت له الفنانة إيمى سالم،" كمل و أعمل اللي بتحبه و إحنا معاك وفي ظهرك".



أحمد جمال



ايلى ابو نجم



إيمان العاصى عمر وهبه خالد عليش



إيمى سالم

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حمدى الميرغنى



زينه



عمر السعيد



لطيفة



هشام جمال

كما كتب الفنان هشام جمال، قائلا:"عندى احساس من كلامك ان دي هتكون بداية مرحله كلها نجاح ونضوج وتركيز ان شاء الله الف مليون سلامه عليك يا رامي و مستنيين الاغاني الجديدة"، ليرد عليه رامى قائلا: "شكرًا يا هشام علي كلامك الجميل قد ايه وجود المحترمين اللي زيك بيفرق فعلا بيكم بتهون".

وغرد الفنان أحمد جمال، قائلا:" سلامتك يا رامي يا حبيبي أولاً ربنا ما بيختارش غير الخير و تأكد ان كل اللي بيحصلنا في الدنيا من تدبير ربنا و رحمته بينا ثانياً جمهورك اللي بيحبك هيفضل يحبك و مكمل معاك بأي شكل و ف أي وقت ثالثاً و ده الاهم مفيش " جمال " ضعيف كل عيلة جمال جامدين يلا يا بطل انا مستني الألبوم"، ليرد عليه رامى قائلا:" كلامكم بيفرق والله انت مش فاهم انا قد ايه باخد طاقه ايجابيه من المحترمين اللي زيك".

وكتب الفنان إيلى أبو نجم، " الطريق طويل.. ومعاك دايما هو الألبوم امتى يلا"، ومن جانبه رد رامى عليه، قائلا:" والله بتهون وتحلي بالناس اللي زيك".

و قد أعلن المطرب رامي جمال إصابته بمرض البهاق، بعد ظهور بقع بيضاء اللون بمناطق بجسده، دون أن يجد له علاجا، وقرر أن يشارك الجمهور الأمر ليضع حلين أمامه إما الاعتزال أو أن يتقبله الجمهور بهذا الشكل".