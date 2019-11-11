شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أسرة " بلا دليل " تحتفل بانتهاء آخر مشاهد المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت أسرة مسلسل "بلا دليل" من تصوير آخر مشاهد العمل أمس الأحد، بعد فترة تصوير اقتربت من 3 أشهر، واحتفل فريق العمل بتصوير آخرمشهد وتقطيع التورتة بحضورالبطلة درة والمخرجة منال الصيفى والمؤلفة انجى علاء وجميع العاملين وراء الكاميرا

وانطلق عرض حلقات "بلا دليل" يوم 21 أكتوبر الماضي على قناة cbc ومنصةwatch it الرقمية، وتدور أحداثه حول عازفة القيثار "حبيبة" التي تقوم بدورها الفنانة درة التى تجد نفسها في موقف لا تحسد عليه بعدما تخبرها ابنتها " هنا " بأنها شهدت على جريمة قتل " تيمورالهواري " والتي ارتكبها زوجها "عمر" يقوم بالدور خالد سليم فتسعى حبيبة لمعرفة الحقيقة وسط غموض كبيرحول الجريمة.

"بلا دليل" تأليف انجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج شركة سينرجى وينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وبطولة خالد سليم ودرة وحازم سميروإسلام جمال وعمرالشناوي ونيقولا معوض وفراس سعيد وديانا هشام وجمال عبد الناصروأشرف زكي ومحمد لطفي شاهين ومها نصار وأحمد عبد الله محمود وسمر علام وهاجر الشرنوبى.



درة والمؤلفة انجى علاء

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تورتة انتهاء تصوير بلا دليل



الاحتفال بانتهاء تصوير بلا دليل



أسرة بلا دليل



نجى علاء مع درة