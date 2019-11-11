شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عمر السعيد يكشف عن فيلم لم يكتمل للراحل هيثم أحمد زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان عمر السعيد عن كواليس فيلم شارك فيه الراحل هيثم أحمد زكي منذ سنوات ولم يعرض لعدم استكمال تصويره، ونشرعمرالسعيد عبر حسابه على إنستجرام مقطع فيديو من برومو الفيلم وظهر فيه هيثم أحمد زكى.

وكتب عمرالسعيد قائلا، "ذكريات.. من فترة كلمنى صديق عمرى محمد أديب، وهو مؤلف ومخرج، وقال لى: عندى فكرة لفيلم وعايز أصور برومو الأول قبل الفيلم عشان فيه شغل جرافيكس كدا ولازم نتأكد أنه هيطلع كويس ومظبوط".

وأضاف السعيد، "المهم اشتغلنا على الفكرة وكلمنا ممثلين أصحابنا وصورنا البرومو.. بعد كدا حصلت ظروف كتير فى البلد وفى حياتنا الشخصية زى الانشغال بأعمال تانية وسفر أديب لدراسة الماجستير فى أمريكا.. المهم التجربة دى أنا افتكرتها النهاردة.. افتكرت بروفات البرومو فى بيت أديب وأنا وفيشاوى وهيثم وشيرى وكريم وغيدا وإحنا متحمسين ومبسوطين أننا بنعمل فكرة جامدة وبره الصندوق لفيلم غير تقليدى".

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واختتم عمر السعيد كلامه قائلا، "افتكرت تفاصيل كتير لأيام حلوة، افتكرت وإحنا عاملين زى الهواة عشان مشروع كلنا كان نفسنا فيه.. افتكرت إن القدر خلانى أمثل فى فيلم فيه هيثم زكى وهو"سكر مر".. بس هو نفس القدر أو الظروف اللى منعتنا من استكمال مشروع انتهى للأبد من غير واحد من أبطاله دا جزء بسيط من برومو طويل لمشروع انتهى.. الله يرحمك يا هيثم و يغفرلك".

وتوفى الفنان هيثم أحمد زكي فى الساعات الأولى من صباح يوم الخميس الماضي، عن عمر يناهز 35 عاما إثر تعرضه لهبوط حاد فى الدورة الدموية داخل منزله بالشيخ زايد.