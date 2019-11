شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن النجم العالمى ليوناردو دي كابريو فى عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم النجم ليوناردو دي كابريو بعيد ميلاده الـ 46 وسط احتفاء من جانب محبيه حول العالم ممن تعلقوا به علي مدار سنوات صار فيها نجمه بفضل الأدوار الذي لعبها خلال مشواره الفني المرصع بجائزة أوسكار وحيدة.

ليوناردو الذي رشح مؤخراً من أجل التتويج بجائزة أوسكار 2020 عن دوره في فيلم Once Upon a Time in Hollywood نسلط الضوء في عيد ميلاده علي 7 معلومات عن النجم الشهير الذي يعد من أبرز نجوم هوليود.

سمي ليوناردو نظرا لحب جدته الشديد لـ"ليوناردو دافنشى" فأطلق ابوه عليه هذا الإسم.



ليوناردو دي كابريو

ما ان تم عامه الأول حتي انفصل والداه ليعيش برفقة والدته داخل مدينة لوس أنجلوس.

بعد إتمام عامه الـ 5 حاول تحقيق حلمه في التمثيل وبالفعل شارك في تصوير "Romper Room"، إلا أنه طرد بسرعة نظرا لشقاوته في لوكيشن التصوير.

عام 1990، شهد ظهوره في مسلسل Parenthood ثم تبعها مشاركته في أكثر من عمل.

توالي تحقيق الأحلام تباعاً فشارك في أول عمل سينمائي بعنوان "Critters 3" عام 1991.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد فعام 1992، شهد مشاركته لـ روبرت دي نيرو خلال أحداث فيلم «This Boy’s Life» ليخطف الأضواء من الجميع.



مع روبرت دي نيرو

حقق دى كابريو عام 1997نجاحاً ساحقاً عبر فيلم «تايتنك» على مستوى الإيرادات وإعجاب الجمهور والنقاد، ولكنه لم يفز بالأوسكار وقتها حتي عام 2016 الذي نجح أن يحصد فيه جائزة الأوسكار عن دوره بفيلم «The Revenant».