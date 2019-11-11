محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
أعلن الفنان رامي جمال، أمس، إصابته بمرض "البهاق"، وأكد أنه كان قلقا بشأن الإعلان عن مرضه.
ودعمت الفنانة زينة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، المطرب رامي جمال، وعلقت: "إنسان محترم، ربنا يعفو عنك، للأسف إحنا في دنيا ما بترحمش، والنَّاس بقت صعبة يا ريت نحاول يكون في قلوبنا رحمة".
وتابعت: "رامي إنت إنسان موهوب، يمكن أنا ما تشرفتش بمعرفتك بس قلبي معاك، وإوعى تفكر تتهزم ده مرض عادي وربنا يعفو عنك، وقول الحمد لله والنَّاس الرحيمة كتير واعتبرني من أهلك والإنسان بموهبته واحترامه وأخلاقه وبس".
وكشف المطرب الشاب رامي جمال عن إصابته بمرض البهاق، عقب ظهور بقع بيضاء اللون في مناطق بجسده، قائلًا إنه ذهب لعدد كبير من الأطباء إلا أنهم لم يجدوا حلولًا لها.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إعلان إصابته بالبهاق.. زينة تدعم رامي جمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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