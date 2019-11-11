نور الشريف وهدى سلطان وفيروز.. فنانون غيروا أسماءهم قبل سامو زين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

احتفل المطرب سامو زين بعيد ميلاده، أمس، الموافق الـ10 من نوفمبر عام 1979.

سامو عمل مهندسًا للصوت لعدة سنوات، لكنه في النهاية عاد إلى الكويت حيث ولد، ليبدأ عمله الخاص في المعدات السمعية، واتجه بعدها للغناء ليصبح أحد أشهر مطربي العالم العربي.

والاسم الحقيقي لسامو هو "أسامة محمد زين الأبرص"، وسبق أن كشف في تصريحاته لبرنامج "واحد من الناس"، عن أن النجم العالمي بروس ويليس، هو من أقنعه بتغيير اسمه إلى سامو، فوافق على تغيير الاسم وحذف اسم عائلته ليكون زين بدل الأبرص، مشيرًا إلى أن ويلس أخبره بأنه يشبه مطربا أسبانيا يُدعى "سامو".

سامو زين في برنامج "واحد من الناس"

سامو زين لم يكن الأول الذي غير اسمه لأسباب مختلفة. ونرصد في التقرير التالي قائمة بفنانين غيروا أسماءهم لأسباب مختلفة.

هدى سلطان

قالت الفنانة والمطربة الراحلة هدى سلطان في حوار لمجلة "الجزيرة": "اسمي الحقيقي بهيجة عبدالعال الحو، لكن محاميتي الأستاذة مفيدة عبدالرحمن- رحمها الله- يرجع لها الفضل في اختيار هذا الاسم، وفي يوم ما قالت لي أن اسم هدى سيليق بي كثيرًا، ثم اتصل فجأة صديق للمحامية يدعى سلطان، فجاء الاسم بمحض الصدفة، وأصبح اسمي منذ ذلك الوقت "هدى سلطان".

شادية

اسمها الحقيقي فاطمة شاكر، وتختلف الآراء والمصادر حول سبب تسميتها باسم شادية، فبعض المصادر تشير إلى أن المنتج والمخرج حلمي رفلة هو من اختار لها الاسم ليكون اسما فنيًا، وبعدما قدمت معه فيلم العقل في إجازة، وهناك مصادر تؤكد أن عملاق التمثيل يوسف وهبي هو من اختار لها هذا الاسم، وقال لها: "أنتِ شادية كالبلابل".

تحية كاريوكا

اسمها الحقيقي "بدوية محمد كريم علي السيد"، وغيرت اسمها إلى تحية، أما لقبها "كاريوكا"، فقد نالته من رقصة "الكاريوكا" التي اختارها لها الفنان الراحل سليمان نجيب.

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نور الشريف

قالت الفنانة بوسي في حوارها مع الفنانة "صاحبة السعادة" إن زوجها الفنان الراحل نور الشريف، كان اسمه الحقيقي محمد جابر وكان اسم الدلع الخاص به نور الشريف، وشقيقته عواطف هي التي اقترحت عليه أن يسمي نفسه نور الشريف لحبها في عمر الشريف، مشيرة إلى أنها تزوجته باسم محمد جابر، ولكنها طلبت منه أن يغير اسمه لنور الشريف حتى لا يحدث خلط بعد ذلك.

أحمد مظهر

في فيلم "الطريق المسدود" عام 1958م، مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، لم يكن أحمد مظهر اسمه الحقيقي، وإنما اختار اسم والده، حافظ مظهر، وكان السبب في ذلك أن اسمه الحقيقي في شهادة الميلاد هو "أحمد حافظ مظهر"، ولذلك اختصره إلى "حافظ مظهر" بناء على نصيحة عدد من المقربين، وبعد ذلك غيّر اسمه إلى "أحمد مظهر"، واشتهر بعد ذلك بالاسم، وظل به حتى وافته المنية بعد صراع مع المرض في عام 2002.

مي عز الدين

قالت الفنانة مي عز الدين في برنامج "أنا والعسل"، إنها غيرت اسمها من ماهيتاب إلى مي، لأن مي أسهل ويجعلها أقرب للناس، مشيرة إلى أنها لا تحب اسم ماهيتاب.

فيروز

قالت الفنانة الكبيرة فيروز في فيلم تسجيلي عنها إن حليم الرومي والد المطربة ماجدة الرومي، كان رئيس القسم الموسيقي في الإذاعة أعجب بصوتها، وطلب مقابلتها في المكتب، وسألها إن كانت تجيد غناء شيء غير الأناشيد، فأجابت بـ"بنعم".

وغنت فيروز له موال "يا ديرتي مالك علينا لوم" الذي غنته الفنانة الراحلة أسمهان، والمقطع الأول من أغنية "يا زهرةً في خيالي" لفريد الأطرش، وعرض عليها الرومي أن تعمل في الإذاعة، وبعد موافقة المدير حينها فائز مكارم، اقترح هو أيضًا تغيير اسمها إلى "فيروز" فوافقته.

لبلبة

قالت الفنانة لبلبة في حوار مع الإعلامي مفيد فوزي إن المخرج نيازي مصطفى شاهدها في مسابقة أوبرج الأهرام للهواة وأعجب بها، وأعطتها لجنة التحكيم الجائزة الأولى، مشيرة إلى أن السيناريست أبو السعود الأبياري عرض عليها العمل في الفن، وذهبت إلى مكتب المخرج نيازي مصطفى، الذي سألها عن اسمها فقالت له "نونيا"، فرد أن اسمها قريب من "لبلب": "إيه رأيك هنسميكي لبلبة"؟

ومن وقتها عُرفت بهذا الاسم، وعندما كبرت سألت أمها لماذا قبلتي تغيير اسمي، فردّت عليها: "أنا لم أكن أعلم أنك ستمتهنين الفن باقي عمرك كله".

آمال رمزي

اسمها الحقيقي "كمالات عباس نسيم" من مواليد 6 يونيو 1939، ولدت في الإسكندرية، وحصلت على دبلوم تجارة، وبعدها اتجهت للعمل في الوسط الفني، وقالت رمزي في حوار لمجلة أكتوبر، إن الفنان الراحل أحمد رمزي، لم يكن دونجوان السينما المصرية من فراغ، ولكنه كان أيضًا على المستوى الشخصي إنسانًا راقيَا ومتعاونًا للغاية مع زملائه، مضيفة أنها اختارت اسم "رمزي" حبًا فيه وإعجابًا به.