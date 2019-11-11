إيهاب فهمي لـ"الخليج 365": عمرو محمود ياسين أصبح "أيقونة نجاح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعرب الفنان إيهاب فهمي، عن سعادته بنجاح حكاية "ما يطلبه المستمعون" بمسلسل "نصيبي وقمستك3"، مؤكدًا أنه تلقى العديد من الإشادات بدور "الدرويش" الذي ظهر من خلاله بالأحداث.

وقال فهمي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن دور الشيخ أو الدرويش الذي يلعبه بالمسلسل يقدمه لأول مرة في الدراما ويعد شكل من الأشكال الجديدة عليه في الدراما، موضحًا أنها تركيبة صعبة ومختلفة.

وتابع: "عمرو محمود ياسين، أصبح أيقونة وعلامة من علامات النجاح في الدراما، ونصيبي وقسمتك 3 عمل هيأثر كثيرًا في الناس".

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ووصف تجارب الرعب في الدراما المصرية، بـ"الإيجابية"، لكونها تفكير خارج الصندوق، موضحًا: "نسبة النجاح فيها بتكون كبيرة جدًا، وهذه التجربة بالتحديد أصبحت رمزًا للنجاح".

وأضاف، أن الصعوبة التي واجهها في تقديم هذه الشخصية، تكمن في المكياج والملابس وعدد ساعات العمل التي وصلت إلى 36 ساعة: "كل هذه الأمور كانت مسألة صعبة جدًا عليا".

ومن ناحية آخرى، أشار فهمي إلى أنه يستعد لتصوير دوره في مسلسله الدرامي الجديد "الأخ الكبير" الذي يخوض بطولته الفنان محمد رجب وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجي.

حكاية "ما يطلبه المستمعون" هي الأخيرة فى أحداث مسلسل "نصيبي وقسمتك3"، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج أكرم فريد، وبطولة نرمين الفقي، وإيهاب فهمي، ميدو عادل، رانيا محمود ياسين، وأميرة الشريف وآخرين.