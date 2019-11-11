تراند اليوم : لماذا رفض هيثم أحمد زكي الزواج من خطيبته؟ صديقه يكشف السر...

كشف محمود معوض، الماكيير الخاص للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، وصديقه، سر رفض الفنان إتمام زواجه من خطيبته، علمًا بأنهما كانا قد حددا موعد الزفاف في يويليو الماضي.
وقال «معوض» في تصريحات تلفزيونية، إن هيثم أحمد زكي اتفق مع خطيبته إنجي سلامة علي إتمام زواجهما في شهر يوليو الماضي، ولكنه أثناء تصويره مسلسل «علامة استفهام» آخر أعمال الراحل والذي عرض في رمضان الماضي، شعر بقرب نهايته وظل يردّد بشدة أنه سيتوفّى قريبًا.
وأضاف أنه اتصل به وأخبره أنه لن يتزوج إنجي قريبًا لأنه يشعر بأنه سيموت ويخشى أن يتركها وحيدة تعاني ما عاناه من وحدة وغربة، مؤكدًا أنه قبل وفاته بأسبوع حلق شعره تمامًا مخالفًا بذلك تعاليم الشخصية الجديدة المتفق عليها ضمن مسلسله الجديد، وعندما سألته عن سبب ذلك، قال «أريد أن أقابل ربنا عز وجل نظيفًاࡿ» على حد قوله.
وأشار إلى أنه كان يُعالج عند أحد الدكاترة النفسيين، وكانت تنتابه حالات إغماء شديدة بسبب الأدوية، كما أنه كان يرفض العطف أو الشفقة من أي شخص كان.