تراند اليوم : الموت يفجع الفنان أحمد فاروق الفيشاوي وزوجته تعلن الخبر...

فجع الموت الفنان المصري الشاب فاروق أحمد الفيشاوي، وأعلنت زوجته سيدة الأعمال ندى الكامل صدمتها وحزنها في منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي.
وقالت ندى الكامل، إن عم زوجها وشقيق الفنان الراحل فاروق الفيشاوي،توفى، داعية له بالرحمة.
وقالت ندى الكامل، في منشور على صفحتها: "عم زوجي الكبيرفي ذمة الله ..الفاتحةعلي روحه وأرواح من سبقونا ولهيثم ذكي".
ودعا متابعوها له بالرحمة كما دعو للفنان الراحل فاروق الفيشاوي، ولم تعلن تحديد موعد الجنازة.
يذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 67 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، وكان خبروفاته بمثابة صدمة كبيرة لنجوم الوسط الفني.