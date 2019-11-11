تراند اليوم : تسريب صورة لإعلامي شهير في وضع جنسي مع صديقه الأمريكي...



بعد أن هاجم الإعلامية مريم سعيد ووصفها بالعاهرة، بعد إعلان زواجها من رجل أعمال خليجي، نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة مسربة جنسية للإعلامي المغربي المقيم بالولايات المتحدة الامريكية سيمو بنبشير، جمعته بأحد أصدقائه في وضع مثير للجدل.

وقالت نفس الصفحات أن بنبشير تجمعه علاقة حميمية مع أحد أصدقائه الأمريكيين.

يأتي ذلك على خلفية موجة الغضب التي خلفتها تدوينة تشهيرية ضد الاعلامية مريم سعيد التي تزوجت حديثا من رجل أعمال عربي، قال فيها الإعلامي المغربي "مبروك للعريس لي تزوج الشياطة ديال العاهرات وهنا كلشي من هاديك لي داز عليها كلشي".

ورغم أن ببنبشير لم يذكر مريم سعيد بالإسم، إلا أن كل من يعرف عداوتهما تمكن بسهولة من التقاط الرسالة المشفرة.

وقد استنكر العديد من رواد مواقع التواصل ما قام بنشره بنبشير، في حين اعتبر البعض الآخر أن هذه ما هي إلا ردة فعل من شخص حاقد.

كما نشر عدد من الفنانين والمشاهير المغاربة تدوينات تضامنية مع مريم سعيد ، من بينهم الفنانتين نورة الصقلي وسامية أقريو، والإعلاميين رشيد الإدريسي وصامد غيلان، كما انتشر على مواقع التواصل هاشتاج "SimosiMinable"، تنديدا بتدوينة بنبشير.



