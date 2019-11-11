صور :أول حسناء مسلمة من جنوب آسيا تشارك في مسابقة جمال الكون

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 نوفمبر 2019 11:14 صباحاً - تشارك ملكة جمال بنغلادش شيرين أكتر شيلا، في المسابقة العالمية لملكة جمال الكون (2019)، لتصبح أوّل حسناء من بلد إسلامي في جنوب آسيا تنافس باقي جميلات العالم على هذا اللقب.



وكانت شابات مسلمات قد شاركن في مسابقة ملكة جمال الكون، لكن غالبا ما كن من الشرق الأوسط وإفريقيا، مثل ملكة الجمال السابقة اللبنانية الأمريكية ريما فقيه.

الشرطة الذكية تكشف وجه دبي العالمي



وتوجت شيرين شيلا ملكة جمال بلادها للعام 2019 الشهر الماضي، في مسابقة نظمت على مستوى بنغلادش.



وأدهشت شيرين خلال المسابقة التي عقدت في العاصمة دكا نهاية الشهر الماضي لجنة التحكيم بجمالها وذكائها كطالبة فيزياء في السنة الثالثة في جامعة دكا .



وقالت خلال حفل التتويج أن والدها، عضو في حرس الحدود البنغالي، وهو قدوة حسنة لها في حياتها.