هفوة إيفانكا في المغرب..ماذا فعلت ؟!

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 نوفمبر 2019 11:14 صباحاً - أثار تقبيل سيدة مغربية ، يد ابنة الرئيس الأمريكي ومستشارته إيفانكا ترامب انتقادات في مواقع التواصل.



وفيما عبّر البعض عن استيائه من تصرف السيدة المغربية، صب آخرون جام غضبهم على إيفانكا.وفق "رويترز" واعتبروا تصرفها أو قبولها بتقبيل يدها تعالٍ على المرأة المغربية .

استقبال ملكي لإيفانكا ترامب في المغرب.. تدعم حقوق المرأة وتحتسي الشاي المغربي



وكانت السيدة المغربية وأخريات من ضواحي مدينة سيدي قاسم ، استقبلن مستشارة ترامب وابنته بحفاوة ومودة أصيلتين باعتبارها، علاوة على مكانتها، ضيفة قدمت لزيارتهم ومساعدتهم.



وظهرت ايفانكا وهي ترتدي قميصاً مغربياً مخططاً برقبة سوداء وحزام أسود عند الخصر ، بالإضافة الى بنطلون اسود.



يشار الى ان الاستقبال والترحيب بتقبيل الأيدي،هو تقليد متأصل في العديد من المناطق العربية وخاصة الريفية بين النساء والرجال على حد سواء، إلا أن "الأصول" تقتضي أن يسارع الضيف إلى سحب يده تواضعاً وتعففاً، ومثل هذا الأمر بالطبع تجهله ابنة الرئيس الأمريكي، ويبدو أن مرافقيها لم يلفتوا نظرها إليه .