تامر عاشور يشارك في موسم الرياض يوم الأربعاء

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 نوفمبر 2019 11:14 صباحاً - بعد نجاح حفله الأول الذي أقيم نهاية شهر أكتوبر الماضي، يستعد الفنان تامر عاشور لإحياء حفله الغنائي الثاني بفعالية "ليالي المحروسة" ضمن احتفالات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية يوم الأربعاء المقبل 13 نوفمبر.

ويقدم عاشور عددًا من أغانيه لدى جمهوره المصري والسعودي، ومنها: قولوله سماح، خلصانة الحكاية، باينو ضاع، وغيرها من الأغاني الناجحة له، ومن المقرر أن يعود بعدها إلى القاهرة لتفعيل تعاقده مع المنتجة سارة الطباخ لإنتاج ألبوماته الغنائية المقبلة وإدارة أعماله، إذ إنه من المقرر أن يبدأ تسجيل أغاني ألبومه الجديد خلال الفترة المقبلة.

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يذكر ان موسم الرياض تمتد فعالياته حتى منتصف ديسمبر المقبل تحت شعار "تخيل" وتقام الاحتفالات داخل 12 منطقة ترفيهية مختلفة تقدم أكثر من 100 فعالية، وتقدم العروض المسرحية في "الرياض بوليفارد"، وتقام فعالية خاصة بعنوان "ليالي المحروسة" تقتبس أجواء منطقة الحسين التراثية في مصر مع حفلات لنجوم الغناء الشعبي عبد الباسط حمودة ومصطفى حجاج ومحمود الليثي.

ودشن الفنان تامر حسني برنامج "حفلات عربية" يوم 18 أكتوبر الماضي بمشاركة النجمة اللبنانية نانسي عجرم، كما تقدم شيرين عبد الوهاب حفلا يوم 14 نوفمبر المقبل برفقة وليد توفيق وراغب علامة، ويتقاسم المطرب محمد حماقي مع النجمة أنغام حفل يوم 5 ديسمبر المقبل.

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