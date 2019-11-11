غرغرينا في الأمعاء وتسمم بالدم وجرثومه.. فجر السعيد تكشف عن تطورات حالتها الصحية

كشفت الإعلامية الكويتية فجر السعيد آخر تطورات وضعها الصحي من خلال عدد من التغريدات عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وفي أولاها قالت السعيد “الحمدلله حمد الشاكرين بفضل الله سبحانه ثم دعائكم ثم شطارة الدكتور Alexander RAULT ربي نجاني منما كنت فيه وبديت مرحله اعادة التأهيل للعوده الى الحياة المعتاده من جديد”.

وكشفت السعيد تفاصيل العملية الأخيرة التي أجرتها في تغريدة ثانية قالت فيها “العمليه التي اجريتها ليست سهله.انها عمليه كبرى استمرت أكثر من 8 ساعات”.

وتابعت “خذوني من الغرفه الساعه 12 توقيت باريس ورجعوني الغرفه 12 بالليل توقيت باريس .. الدكتورAlexander RAULT يقول العمليه الاولى كانت To Save Live لان وضعي الصحي كان سيء جداً وهناك غرغرينا في الأمعاء وتسمم بالدم وجرثومه”.

وأضافت السعيد “يقول الدكتور Alexander RAULT العمليه الأولى خذيتها على عاتقي ومسئوليتي واعلم انها مخاطره لكن كان لابد من إنقاذ حياتچ وبعدها جلست في العنايه المركزه شهر كامل ثم خرجت الى غرفة ملاحظه تحت رقابة الطاقم الطبي لإني حتى تلك اللحظه لم أستطع التحرك فقط يدي تتحرك قليلاً”.