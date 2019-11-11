صور.. وائل جسار ومروة ناجي في الليلة العاشرة من فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية

تنقل قطار فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية فى الليلة العاشرة من دورته ٢٨ حاملًا رايات صون الهوية والحفاظ على أحد ملامح تراث العرب.

خلال الأمسية حرص النجوم المشاركون على تقديم التحية لمصر وشعبها من خلال أعمال حماسية وطنية، فعلى مسرح الأوبرا الكبير استقبل الجمهور النجم اللبنانى وائل جسار بترحاب وحفاوة ليجذب القلوب بمجموعة من أعماله بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو عادل عايش، هى بحبك يا مصر، التى تجاوب معها الحضور تلاها بـ"غريبة الناس، بتوحشينى، جرح الماضى، مشيت خلاص، النهاية واحدة،

عمر واحد، خلينى ذكرى، مخبى إيه الى جانب زى الهوا، بحبك يا لبنان، ألف ليلة وليلة، متفوتنيش أنا وحدى"، واختتم الحفل بإعادة أغنية مشيت خلاص.

كانت المطربة مروة ناجى أهدت فقرتها للموسيقار الكبير جمال سلامة لدعمه ومساندته لها وتمنت شفاءه وعودته إلى الساحة الفنية بإبداعات جديدة، ثم قدمت "مش هتنازل عنك، ساعات ساعات، قال جانى بعد يومين، الله الله على المستقبل" بمشاركة كورال الأطفال، إضافة إلى حبيت

من قلبى من أغانيها الخاصة.

كانت الأمسية بدأت بالصوت العراقى همام إبراهيم الذى تغنى بمجموعة من الأعمال المصرية والعراقية اختتمها بـ"يا أغلى اسم فى الوجود" وصاحبه الجمهور فى أدائها إلى جانب أغانى اشهد، انت الغالى، بغداد، أى دمعة حزن لا، أنا يا طير، روح أنا وليلى.

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شملت الفعاليات حفلًا على مسرح معهد الموسيقى العربية للمطرب سعيد عثمان بمصاحبة فرقته شموع، وسبقه فاصل لفرقة بيت الموسيقى فى النجدة الشعبية اللبنانية بقيادة الدكتور هياف ياسين، كما شهد مسرح أوبرا دمنهور حفلاً للنجم محمد ثروت بمصاحبة فرقة الإنشاد الديني، بقيادة المايسترو علاء عبدالسلام، بعد فقرات غنائية لكل من أحمد حسن، وائل سراج، أشرف زيدان ومحمد عبدالتواب.