روجينا تشيد بمواقف وشهامة زوجها أشرف زكي.. ماذا قالت!

كتب امير فتحي في الاثنين 11 نوفمبر 2019 10:24 صباحاً - أشادت الممثلة المصرية ​روجينا​ بشهامة زوجها نقيب المهن التمثيلية ​أشرف زكي​ وسردت عدة مواقف تبرز الأمر وذلك في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ذاكرة أنها في بداية زواجهما كانت تشعر بالأنانية وتريده لنفسها خصوصاً عندما يستدعي أن يتدخل شخصياً لحل مشكلة لدى أي من الممثلين المنضوين في النقابة وتنزعج من الأمر إلا أنها لاحقاً أدركت أن ما يقوم به من فعل خير ومساعدة ينعكس على عائلتهما خيراً من الله وسعادة وكتبت منشوراً أرفقته بصورة لها ولزوجها جاء فيه :” ما أنا كنت صغيرة ومش فاهمة وبحبة و أنانية وعايزاة جنبي باستمرار وكانت كل مشكلنا اول الجواز انت بتفضل النقابة عليا يعني ممكن يلغي معاد مهم ليا عشان رايح مستشفى أو بيحل مشكلة في تصوير او فيه واجب عزاء لغاية ما ربنا حب يعلمني أو يادبني أو يربيني ما هو تربيته أعظم تربية”.



وأضافت : ” فيحصلي حادثة موت وأقعد في المستشفى اربعين يوم ماهونش عليا غير أهلي والناس وزميلي ووقفهم جنبي مكنش فيه حاجة اسمها وقت زيارة الناس على طول موجودة والله على جبر الخاطر والناس بتطبط عليك وانت في اشد الاحتياج لده الناس دي ماكنش بتجيلي انا كانت بتيجي لأشرف لأنها كانت بترد اللي بيعمله معاهم لان هو كل سعادته فى الدنيا وهو بيساعد حد وهو واقف جنب حد وهو بيواسي حد وهو بيحل مشكلة لحد وعمرة مافرق بين كبير وصغير”.

وختمت روجينا، رسالتها فكتبت :” من ساعة الدرس ده اتعلمت انه فيه حد في الدنيا يبقى هو الامان السند هو ده اللي هكلمة اول ما يحصلي حاجة ده نقيبي اشرف ذكي و اتعلمت كمان ان بيعملوا اشرف جوزي هيترد ليا انا وبناتك وهيبقى فى ميزان حسناتك هعيش انا وبناتك فخورين بيك ياحبيبي ربنا يحفظك لنا ويديك الصحة وطولة العمر”، ومن جانبها علقت الفنانة كندة علوش، على بوست روجينا قائلة: “ربنا يخليكوا لبعض ويخليه لكل الي بيحبو ومحتاجينه”.