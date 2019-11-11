شاهدوا.. ميغان ماركل تثير شكوكاً حول حملها بطفلها الثاني خلال حضورها مهرجان في لندن

كتب امير فتحي في الاثنين 11 نوفمبر 2019 10:24 صباحاً - أثارت دوقة ساسكس ​ميغان ماركل​ الشكوك حول احتمال حملها بطفلها الثاني وذلك خلال حضورها مهرجان Festival of Remembrance، الذي أقيم ليلة أمس السبت في قاعة ألبرت هول في لندن، فحضرت مع زوجها ​الأمير هاري​ وارتدت فستاناً أسود تنورته واسعة والتقطت لها الصور وهي تضع يدها طيلة الحفل على بطنها وهو الأمر نفسه الذي كانت تفعله حين كانت حاملاً بطفلها آرتشي.

وكانت تصريحات الأمير هاري عززت هذه الشكوك والتكهنات حيث قال في تصريحات صحافية مؤخراً حديثه إلى عائلات العساكر في مناسبة تذكارية أقيمت هذا الأسبوع، إنه ينوي إنجاب طفلاً آخر عاجلاً وليس آجلاً.وعلى الرغم من تلك التكهنات والتقارير الصحفية المنتشرة إلا أن هاري وميغان التزما الصمت ولم يؤكدا صحة خبر الحمل من عدمه، والقادم من الأيام ربما تكشف الحقيقة.



هذا وأحيت العائلة المالكة البريطانية اليوم أحد الذكرى أو Remembrance Day وهو اليوم الذي انتهت فيه الحرب العالمية الأولى في الحادية عشرة صباحاً في اليوم الحادي عشر من شهر نوفمبر/تشرين الثاني، تكريماً لذكرى شهداء الحرب فيقف الناس في المملكة المتحدة ودول الكومنولوث الأخرى دقيقة صمت حداداً على أرواح أولئك الذين قُتلوا في الحرب.

في نفس الوقت، في وسط العاصمة لندن قامت الملكة برفقة أفراد من العائلة المالكة وسياسيين وقدامى المحاربين بوضع أكليل من زهر الخشاش على النصب التذكاري.