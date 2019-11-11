والدة حلا الترك بإطلالة جديدة تضج انوثة

كتب امير فتحي في الاثنين 11 نوفمبر 2019 10:24 صباحاً - ابهرت منى السابر والدة الفنانة حلا الترك، متابعيها على حسابها على تطبيق “انستغرام”، حيث نشرت صورة لها بإطلالة جديدة.

واعتمدت السابر اللون الأسود بتصميم جريء، كما تميزت اطلالتها برسومات ونقوشات الحنة على يديها.

وقالت تعليقاً على الصورة: “أنصت إلى قلبك فهو يعرف”.

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وكانت السابر أثارت الجدل بمنشور عن وحدتها في وقت سابق، إذ قالت: “أنت تماماً مثل القمر جميلة ووحيدة”.

وأعرب الكثير من المتابعين استغرابهم تغزلها بجمالها وتفاعلوا كثيراً مع تعبيرها عن الشعور بالوحدة بعد انتقال أولادها للإقامة مجدداً مع والدهم المنتج محمد الترك وزوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة.

ويشار إلى أن تغييراً كبيراً طرأ على حياتها بعد ذلك وبعد تخليها عن الحجاب وهو ما يظهر من خلال الصور التي تنشرها عبر الحساب نفسه وتبدو فيها بإطلالات أنيقة مع اهتمام واضح بعالم الماكياج والجمال.