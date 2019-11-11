كتب امير فتحي في الاثنين 11 نوفمبر 2019 10:24 صباحاً - اختارت عروس أن تفاجئ عريسها ليلة زفافها فغنت له أمام المدعوين “مكتوبة ليك” لإليسا أدتها بشكل جيد وبصوت جميل وذلك تعبيراً عن حبها الكبير له ورغبتها في أن تكون له إلى الأبد، وقد لاقى الفيديو إعجاب الفنانة اللبنانية إليسا التي شاركته في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وعلقت عليه :شو حلو الحب مع وسم : مكتوبة ليك.
إشارة إلى أن إليسا كانت أحيت مؤخراً حفلاً ناجحاً على مسرح الأولمبيا في باريس وتألقت بفستان أحمر أذهل بأناقته وبساطته الجميع، وغنت خلال الحفل بالفرنسية للنجمة الراحلة داليداً “je veux mourir sur scene”.
وكانت إليسا قد شاركت في المظاهرات الاحتجاجية الكبيرة التي تجتاح مدن لبنان، وتطالب بإسقاط النظام والرموز السياسيين، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر عروس تفاجئ عريسها ليلة زفافها وتغني له “مكتوبة ليك”.. وهكذا علقت إليسا! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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