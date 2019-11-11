أحلام تبارك لـ نوال الكويتية على ألبومها.. وهكذا ردت الأخيرة

كتب امير فتحي في الاثنين 11 نوفمبر 2019 10:24 صباحاً - باركت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ للفنانة ​نوال الكويتية​ على ألبومها الجديد المقرر أن تطلقه في 18 من تشرين الثاني /نوفمبر الحالي ويسبقه إحياؤها حفلاً تغني فيه باقة من أغاني ألبوم الحنين قبيل طرحه وذلك بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في الكويت، بعد أن كانت اعتذرت عن إحيائها حفلاً مقرراً في موسم الرياض بسبب إصابتها بوعكة صحية.



تهنئة أحلام جاءت عبر تعليق على منشور لـ نوال الكويتية قالت فيه :”بالتوفيق اخيتي الغاليه تستاهلي النجاح يا ام حنين ومبروك علينا البوم الحنين”، مضيفة :”حبيبتي اخيتي الغاليه باذن الله والله لو ماكانت حفلتي في الرياض كنت اول الحاضرين واستمتع مثل كل اللي بيستمتعون فالك التوفيق”،

لترد عليها نوال شاكرة إياها ومتمنية لأحلام النجاح والتوفيق في ألبومها الجديد أيضاً حيث كتبت :”الله يبارك ابعمرچ اخيتي وانشاءالله التوفيق لنا جميعا واحنا بانتظار البومچ وابداعاتچ ونباركلچ فيه انشاءالله”، وتابعت تعليقاً على حفل أحلام المقرر بالرياض :”موقة حبيبتي”.