حلا التركي تُغني لأوّل مرّة في السعودية

متابعة بتجـــــــــــرد: تحيي النجمة البحرينية الشابة حلا الترك أوّل حفل غنائي لها في السعودية، وذلك ضمن فعاليات “موسم الرياض” في المملكة العربية.

ومن المقرر أن تلتقي حلا الجمهور ومحبّيها في السعودية بهذا الحفل الذي تشارك به إلى جانب النجم الفلسطيني محمد عساف، مساء 15 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في ونتر وندرلاند الرياض، حيث تعتبر هذه أوّل مشاركة لها في حفلات المملكة.

تجدر الإشارة إلى أن آخر أغاني حلا الترك، كانت أغنية “ممنوع اللمس” التي عرضت لأوّل مرّة ضمن السلسلة الأميركية Baby Doll Records من بطولة الفنانة الأميركية المحبوبة Baby Ariel في 2 تموز/يوليو 2018.

وحققت الأغنية أكثر من 95 مليون مشاهدة، حيث شكّلت بمثابة عودة لحلا الترك إلى الجمهور ومحبّيها بعد غياب 3 سنوات، بكادرات عفوية تعكس شخصيتها الحقيقية.