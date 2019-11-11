رامي جمال يُعاني منذ سنة بسبب “البهاق”.. والجمهور يرفض اعتزاله

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلن الفنان المصري رامي جمال عن إصابته بمرض البهاق، منذ عام. وكشف جمال أنه أخفى الأمر عن الجميع، ولم يجد له علاجًا، مما اضطره للتفكير في اعتزال الغناء.

وكتب رامي جمال في رسالة منه إلى الجمهور عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي: “الحمد لله الذي أحبني فابتلاني وأقدرنى على الصبر.. من فترة ظهرت بقع بيضا في جسمي وبالكشف عرفت إنه مرض البهاق، وجربت أنواع علاج كتير ودكاترة كتير ومفيش فايده.. ورضيت وسلمت أمري لله عشان عرفت إن الزعل بيزوده وكفاية شغلانتى وصعوبتها والقلق الدائم من المستقبل، وفعلا بقى بيزيد لدرجة لفتت نظر ناس كتير، اللى بقى يقوللى هتتعامل إزاى وأنت فنان واللى يخاف يسلم عليا واللى يسألنى هو ده معدي”.

وتابع: “أنا بقالى سنة فعلا لو عندى حفلة أو تصوير بتعب على ما أشوف طريقة أخفيه بيها، لدرجة خلت ناس تقولى شوف بيزنس تانى اعمله عشان الناس مش هتقبلك كدة، وفكرت فى كلامهم بصراحة”.

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واختتم : “لقيت إن عندى حلين يا فعلا شكرا لحد كدة على الشغلانة دى رغم حبى ليها وعدم معرفتى بغيرها، يا إما مش هداريه تانى وتقبلونى بيه وترحموا كل اللى ربنا ابتلاهم بيه من نظرة أن شكله غريب، والحمد لله على نعمة الأهل لإنهم الوحيدين اللى بيقبلوا الواحد زى ما هو”.

رسالة رامي جمال لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور ومحبّي رامي جمال الذين أعربو عن محبّتهم الكبيرة له ودعمهم الدائم له في مختلف الظروف، فتصدّرت عبارة “ادعم رامي جمال” قائمة العبارات الأكثر تداولًا في مصر وعدد كبير من البلدان العربية.

من أسرة موقع “بتجـــــرد” نتوجه من الفنان المبدع رامي جمال بأصدق التمنيات بالنجاح والتألق الدّائم.