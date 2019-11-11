الرئيس الفرنسي يُوجّه رسالة مؤثرة إلى الطلاب – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: في لفتةٍ مميّزة، وجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة معبّرة ومؤثّرة الى طلاب المدارس من خلال فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على انستجرام.

وفي التفاصيل، فقد تناول ماكرون في رسالته قضية التنمّر الّتي يتعرّض لها بعض الطلاب والّتي وقد تكون نهايتها مأسوية في حال عدم تداركها ووضع حدٍ لها.

وبدأ ماكرون رسالته قائلاً: “الى كل الطلاب، أطلب منكم دقيقة من وقتكم. من المؤكّد أنكم تشعرون أنّ شخصاً ما في صفكم غريب الأطوار ووحيد، يتعرض للسخرية من الكثيرين، أكان في الصف أم في الملعب أم على مواقع التواصل الاجتماعي. وأنا على يقين من أنكم قد عرفتم هوية من أتحدّث عنه”.

Advertisements

وتابع:” قد تستمتعون أحياناً بهذه التّصرّفات ولن تظنّوا أنّها مسألة خطيرة بل مجرّد مزحة. فأنا أطلب منكم في هذه الدقيقة بالذات أن تضعوا نفسكم مكان الآخر. أتتخيّلون شعور الوحدة والإهانة والجروح الّتي يشعر بها اليوم والّتي انطبعت في داخله مدى الحياة؟ “.

وأضاف:” يتعيّن عليكم إمّا المواجهة والمساعدة وإمّا التزام الصّمت وبالتاّلي المشاركة بما يسمّى “التنمّر”. وإذا اخترتم المساعدة، تقدّموا من ذلك الطالب، إجلسوا بقربه، تحدّثوا معه وحاولوا أن تفهموا طريقة تفكيره. وإذا كنتم بالفعل شجعاناً، توجّهوا إلى الطلاب الّذين يتنمرون وأخبروهم بحقيقة شعوركم. قد تشعرون بالخوف من قوتهم لكن قوّتهم هذه ليست مستمدّة إلّا من صمتكم”.

وختم ماكرون قائلاً:” أنتم تملكون القوة لكسر الصّمت! أنقذوا رفيقكم الّذي يتعرّض للتنمّر! خذوا هذه الدقيقة ولن تندموا. أنا أتكل عليكم!”.