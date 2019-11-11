بعد انتقاد سياسات الكعب العالي.. اليابان تحظر ارتداء النظارات الطبية

متابعة بتجــــــــــرد: بحسب العديد من وسائل الإعلام، طلبت بعض المؤسسات اليابانية من العاملات فيها عدم ارتداء النّظارات الطبية لأسباب مختلفة، وتصدر هاشتاغ “النظارات الطبية ممنوعة” الوسوم في اليابان.

ومن بين التبريرات، رأت المؤسسات أنّ البائعات في المتاجر اللواتي يرتدين النظارات يعطين “انطباعاً سلبيّاً بالبرودة”. ومن ناحية أخرى، رأى البعض أنّها تمنع الزبائن من رؤية المكياج بشكل ملائم للعاملات في قطاع التجميل.

وقد أثار هذا القرار نقاشاً واسع النطاق وجدلاً على وسائل التواصل الاجتماعي حول الممارسات الّتي تتدخّل بملابس النساء ومظهرهن في العمل.

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وكانت شبكة تلفزيون “نيبون وبيزنس انسايدر” من بين وسائل الإعلام التي أثارت القضية التي بحثت في قيام مؤسسات في مختلف الصناعات بحظر ارتداء النظارات الطبية على العاملات بها.

وقالت كوميكو نيموتو أستاذة علم الاجتماع في جامعة كيوتو “إن الأسباب المطروحة لحظر ارتداء النظارات للنساء ليست مقنعة، فالأمر يتعلق بنوع الجنس، وذلك يمثل تمييزاً واضحاً، ويعكس الطريقة اليابانية التقليدية في التفكير “.

ويدخل هذا النقاش ضمن إطار الجدل الّذي أثير مؤخّراً حول ارتداء الكعب العالي في مكان العمل.