دينا شربيني تُثير الجدل في جنازة هيثم أحمد زكي: “انتو بتصوروا ايه؟”

متابعة بتجـــــــــــرد: أثارت الفنانة المصرية دينا الشربيني جدلاً كبيراً خلال مشاركتها في جنازة زميلها الراحل هيثم أحمد زكي. والتقطت عدسات الكاميرا مرور دينا شربيني بسرعة من أمام المصورين خلال مراسم العزاء وصرخت بوجههم غاضبة: “انتو بتصوروا إيه؟” ونقلت مواقع مصرية معلومات تفيد بأنّ دينا شربيني قد هدّدت أحد المصورين بمقاضاته في حال التقط صورها ليردّ عليها بعبارة “هاعملي إيه”، ما استدعى تدخّل الفنانة المصرية وفاء عامر لإنهاء الخلاف. يُذكر أنّ هيثم زكي قد توفي منذ يومين نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية ناتج عن جرعة زائدة من الأدوية الخاصة بالمكملات الغذائية.

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