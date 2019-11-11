"ميدواي" يتخطى "دكتور سليب" ويتصدر الإيرادات في أمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فن رويترز الإثنين 2019/11/11 10:58 ص بتوقيت أبوظبي الإثنين 2019/11/11 10:58 ص بتوقيت أبوظبي لقطة من فيلم "ميدواي"

تصدر فيلم المغامرات الحربي التاريخي الجديد "ميدواي" إيرادات السينما بأمريكا الشمالية مطلع الأسبوع، محققا 17.5 مليون دولار، وهو من بطولة وودي هارلسون ولوك إيفانز وماندي مور، ومن إخراج رولان إيمريتش.

وجاء فيلم الرعب والإثارة الجديد "دكتور سليب" في المركز الثاني، بإيرادات بلغت 14.1 مليون دولار. والفيلم بطولة إيوان مكريجور وريبيكا فيرجسون وكيليج كوران وكليف كورتس ومن إخراج مايك فلاناجان. Advertisements واحتل الفيلم الكوميدي العائلي الجديد "اللعب بالنار" (بلاينج ويذ فاير) المركز الثالث، بإيرادات بلغت 12.8 مليون دولار. والفيلم بطولة جون سينا وكيجان مايكل كي وبريانا هيلدبراند، ومن إخراج أندي فيكمان. وجاء الفيلم الكوميدي الرومانسي الجديد "عيد الميلاد الأخير" (لاست كريسماس) في المركز الرابع، مسجلا 11.6 مليون دولار. والفيلم بطولة إيما تومسون وجريج وايز وهنري جولدنج وميشيل يوه، من إخراج بول فيج. وتراجع فيلم الحركة والمغامرة "المدمر: المصير المظلم" (تيرميناتور: دارك فيت) من المركز الأول إلى الخامس هذا الأسبوع، محققا 10.8 مليون دولار. والفيلم بطولة أرنولد شوارزنيجر وليندا هاميلتون ونتاليا رايز وماكنزي ديفيس، ومن إخراج تيم ميلر.

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