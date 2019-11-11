رامي جمال يكشف عن إصابته بالبهاق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف المطرب المصري رامي جمال عن إصابته بمرض البهاق من خلال رسالة مؤثرة كتبها عبر حسابه الشخصي على موقع أنستقرام.



وقال جمال: "الحمد لله الذي أحبني فابتلاني، وقدرني علي الصبر، من فترة ظهرت بقع بيضاء في جسمي، وبالكشف عرفت إنه البهاق".

وأضاف المطرب الشاب، أن كثيرين نصحوه باعتزال الفن لأن جمهوره لن يتقبله بتلك الحالة، فرأى أنه أمام حلين، إما الاعتزال وتغيير المهنة أو مواجهة الجمهور بمرضه، متمنيا الرحمة لكل المصابين به.

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يذكر أن رامى جمال مطرب وملحن مصري تعاون مع كبار نجوم الطرب فى العالم العربى مثل يارا وصابر الرباعي وهيثم شاكر ومحمد حماقي وأنغام وهشام عباس ورامي عياش وشيرين عبد الوهاب ومحمد فؤاد.

وقدم كمطرب 5 ألبومات غنائية هي "شخبطة ع الحيط، وليالينا، وفترة مش سهلة، وملناش إلا بعض، ومليش دعوة بحد".