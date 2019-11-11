الموت يغيب والدة الاعلامي مارسيل غانم

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Nov 11, 2019
توفيت والدة الاعلاميين جورج ومارسيل غانم فجر اليوم الواقع في 11 تشرين الثاني 2019.
وقد نعاها مارسيل غانم عبر حسابه على موقع تويتر قائلا: “غاب ملاكي الحارس… أرقدي بسلام يا ملكة متوّجة على قلبي.”
تقبل التعازي يوم الاثنين 11 الجاري من الساعة الثانية حتى الساعة السابعة مساءً في صالون كنيسة سيدة المعونات – حارة صخر، ويوم الثلاثاء 12 الجاري قبل الدفن وبعده حتى الساعة السابعة مساءً في صالون كنيسة مار سمعان العمودي، يومي الاربعاء والخميس 13 و 14 الجاري من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً في صالون كاتدرائية سيدة العطايا – المطرانية، ادما.
أسرة موقع “الخليج 365” تتقدّم بأحر التعازي من عائلة الفقيدة.
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